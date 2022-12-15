Жителей Челябинской области больше всего волнуют вопросы ЖКХ

В декабре через социальные сети поступило 1,5 тысячи обращений по этой теме

В Центре управления регионом Челябинской области посчитали обращения южноуральцев за две недели декабря. И уже сейчас стало понятно, что в лидерах запросов и вопросов стала тема жилищно-коммунального хозяйства. В ЦУРе рассказали, что люди не понимают, из чего складываются тарифы.

Напомним, повышенный интерес южноуральцев, да и россиян, к теме тарифов за услуги ЖКХ был вызван очередным изменением в платежках. С 1 декабря тарифы индексировались в Челябинской области в среднем на 9%. Подробнее об этом ИА «Первое областное» рассказывало в материале. Но именно вопрос оплаты услуг ЖКХ возглавил рейтинг обращений южноуральцев в социальных сетях к госорганизациям.

«Люди не понимают, какие сейчас установлены тарифы и от чего зависят суммы в квитанциях», — пояснили в ЦУРе.

В центре уточнили, что для понимания этих вопросов можно воспользоваться ресурсом ГИС ЖКХ. Платформа выдаст информацию об услугах и их стоимости, с помощью сервиса можно отслеживать начисления и платить за «коммуналку», а еще, к примеру, проводить собрания собственников жилья не выходя из дома и в комфортных условиях.

«Чтобы пользоваться платформой ГИС ЖКХ, не нужно специально регистрироваться, придумывать и запоминать еще один логин и пароль: зайти на портал можно через подтвержденную учетную запись на „Госуслугах“», — прокомментировали в ЦУРе.

Можно воспользоваться и советами нашего информационного агентства. Мы рассказали, как сэкономить на услугах ЖКХ, как оформить компенсацию на коммунальные платежи и как она индексируется.