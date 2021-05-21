Жителей Челябинска призвали не открывать купальный сезон в жаркие выходные

Муниципальные пляжи, оборудованные всем необходимым, планируют открыть в начале июня

Ближайшие выходные, по информации синоптиков, вновь будут аномально жаркими — до 36 градусов. При этом специалисты управления безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска не рекомендуют купаться в непрогретых водоемах и напоминают о правилах безопасности.

«Не рекомендуется купаться, температура воды должна быть не ниже 18—19 градусов», — отмечает заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

По поручению главы Челябинска на шести муниципальных пляжах и некоторых частных организованы стационарные посты матросов-спасателей. Также проводится патрулирование мест, расположенных в прибрежных зонах. В местах, где купаться нельзя, установлены запрещающие знаки и аншлаги.

Как рассказал вице-мэр Александр Астахов, благоустройство всех городских пляжей планируется завершить к 25 мая.

«За здоровье и безопасность детей отвечают родители. Поэтому дети могут находиться у воды только под присмотром взрослых. Тщательно контролируйте поведение детей на водоемах, не оставляйте их без присмотра, проводите с ними беседы по правилам поведения на воде», — напомнили в мэрии.

В 2021 году в Челябинске вдвое увеличено число благоустроенных муниципальных пляжей: на Первом озере (переулок Мамина); в Чурилово (улица Черничная); на озере Смолино (улица Дачная); «Прибой» на озере Смолино (улица Новороссийская); городской пляж на Шершневском водохранилище; пляж со стороны Изумрудного карьера (Шершневское водохранилище). Благоустройство пляжей должны завершить до 25 мая.

Корреспонденты ИА «Первое областное» побывали на озере Смолино и Шершневском водохранилище. Готовы ли к наплыву отдыхающих городские пляжи, читайте в нашем материале.

С 15 мая в Челябинске на шести муниципальных и нескольких частных пляжах организовано дежурство матросов-спасателей. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов обеспечить дежурство спасателей на всех водоемах, где обычно отдыхают южноуральцы.