Жителей Челябинска предупредили о похожих на взрывы звуках

Хлопки могут быть слышны до 15:00

Сегодня, 5 апреля, утром в центре Челябинска местные жители услышали звуки, похожие на взрывы. Об этом один из горожан сообщил ИА «Первое областное».

«Что-то странное произошло сегодня около 9:30 утра. Как будто что-то взорвалось, а потом похожие звуки повторились еще несколько раз», — рассказал читатель ИА «Первое областное».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области объяснили, что похожие на взрывы звуки челябинцы могли слышать из-за того, что на одном из предприятий сегодня запланированы работы по утилизации отходов производства. Взрывы могут быть слышны до 15:00.

«Просим население не беспокоиться», — успокоили в ведомстве.