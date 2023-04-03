Жителей Челябинска познакомят с работой служб спасения

В городе пройдет акция «День защиты людей»

В предстоящее воскресенье, 9 апреля, в Челябинске пройдет акция «День защиты людей». Все желающие смогут познакомиться с теми, кто ежедневно стоит на страже безопасности и благополучия южноуральцев, а также получить консультации специалистов и принять участие в интересных мастер-классах. Подробнее о мероприятии рассказали организаторы.

В акции примут участие более 20 организаций, сотрудники которых — врачи, полицейские, пожарные, психологи, юристы и многие другие. Они расскажут челябинцам о своей работе, покажут амуницию и технику, а также расскажут об особенностях своей службы и даже научат чему-то полезному всех посетителей мероприятия.

«Что очень важно — получить помощь гости мероприятия смогут прямо здесь и сейчас. На нашей акции будут работать психологи и юристы, которые проведут бесплатные консультации»,— рассказала руководитель проекта Екатерина Колбышева.

Кроме того, в рамках мероприятия будут награждены те, кто внес значительный вклад в спасение и защиту людей. Это и специалисты, и простые граждане, которые совершили какой-то подвиг. А еще все желающие смогут стать донорами: на площадке будет работать мобильная лаборатория станции переливания крови.

Акция призвана обратить внимание общества на то, как важно помогать друг другу, а также показать, что человеку придут на помощь в любой ситуации.

Мероприятие пройдет 9 апреля с 13:00 до 15:00 на площади Революции. Мобильная лаборатория будет работать с 9 утра до 12:00.