Жителей Челябинска начали вызывать в суд по банковским долгам начала 2000-х

Юрист дал советы, как защититься

В судах Челябинска и Челябинской области наплыв исков по банковским долгам начала и середины 2000-х. Коллекторские компании массово выкупают долги у банков и требуют их скорейшего погашения. Об этом во вторник, 1 февраля, в социальных сетях рассказал челябинский юрист Александр щербинин.

«Многие должники думают: если их за столько лет никто не потревожил, то кредитор забыл про задолженность. Но в конце прошлого года ряд компаний, специализирующихся на старых долгах, огромными „пакетами“ приобрели у банков неликвидные долги начала-середины 2000-х годов. Теперь они обращаются в суд», — объясняет сложившуюся ситуацию Александр Щербинин.

Сроки исковой давности по таким долгам уже прошли, однако у перекупщиков есть все шансы выиграть дело. По закону, срок исковой давности (3 года) применяется только по заявлению должника. Гражданин должен лично попросить суд применить этот срок при рассмотрении дела. Сделать это на практике смогут немногие, так как часть должников уже сменила свое место жительства, а другая часть может не дождаться повестки из-за некачественной работы почты.

«Заявить о пропуске срока исковой давности при обжаловании нельзя, это нужно делать в суде первой инстанции. Поэтому всем, кто имеет непогашенные долги, я советую прийти в суд на 5 минут или направить туда заявление о пропуске срока исковой давности почтой России или по электронной почте», — советует Александр Щербинин.

Проверить, подан ли против вас иск, можно на сайт суда по месту своей регистрации (прописки). Нужно зайти в раздел «Судебное делопроизводство», ввести свою фамилию в графе «Участники» и нажать поиск.