Жителей Челябинска бесплатно научат оказывать первую помощь

Специалисты затронут самые разные случаи

10 сентября в Челябинске стартует цикл бесплатных занятий по обучению горожан первой помощи. Всего будет три занятия, они будут проходить раз в месяц. В пресс-службе администрации города рассказали, чему научат челябинцев.

Первое занятие состоится в субботу, 10 сентября, в GoGreenCenter на Братьев Кашириных, 55 на втором этаже с 14:00 до 16:00. Участникам, которые должны предварительно зарегистрироваться, расскажут о том, кто может и должен оказывать первую помощь; из чего состоит аптечка для первой помощи; как оказывать первую помощь при отравлениях; что такое прием Геймлиха.

8 октября участникам цикла расскажут, как оказывать помощь при ожогах, обморожении, чем обрабатывать раны и что делать при травмах и ушибах.

На последнем занятии, которое состоится 12 ноября, участники научатся оказывать помощь при эпилепсии, отличать инфаркт от инсульта и гипертонического криза, приводить человека в сознание и изучат азбуку сердечно-легочной реанимации.

«Сплошь и рядом возникают ситуации, когда нужно помочь до приезда бригады скорой медицинской помощи. Они происходят на дороге, в офисе, на месте отдыха, дома. После прохождения нашего обучения вы поймете, как правильно вести себя в ситуациях, когда рядом с вами оказался человек, которому требуется первая помощь»,— рассказала руководитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска Кристина Дубова.

На занятиях будут использоваться манекены и специальные пособия.