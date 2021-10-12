Житель Златоуста открыл пряничную лавку на субсидию

В городе оружейников более 300 златоустовцев оформили соцконтракт на развитие бизнеса

Житель Златоуста получил 250 тысяч рублей на открытие пряничного производства. Деньги Евгению Хайлову поступили в рамках социального контракта, который мастер пряничных дел заключил с органами социальной защиты. В мэрии Златоуста рассказали истории стартапов и как бизнес планы жителей округа становятся делом жизни.

Евгений Хайлов работал в Москве на производстве сладостей семь лет. Затем вернулся в город мастеров — угощать вкусной и красивой выпечкой златоустовцев. Он узнал о получении контракта в центре занятости и представил свой бизнес план в окружной соцзащите. На полученные 250 тысяч рублей пекарь купил миксеры, печь, холодильник.

«Горожане приобретают пряники в качестве подарков на праздники. Заказывают обычно по несколько штук друзьям и коллегам: на Пасху, День учителя, Новый год и так далее. О товаре узнают от знакомых: работает „сарафанное радио“. В ближайшее время займусь созданием и продвижением своих аккаунтов в социальных сетях», — рассказал пряничный мастер.

Жительница Златоуста Александра Запольнова еще весной решила запустить бизнес по выращиванию микрозелени. Девушка составила бизнес план, но реализовать задуманное мешало отсутствие первоначального капитала. Здесь и помог социальный контракт.

«На средства уже удалось закупить семена и удобрения, стеллажи, оформляется сертификат соответствия продукции. Также нужно закупить холодильник. Он понадобится, в том числе для хранения сока из ростков пшеницы – витграсса», — рассказала Александра Запольнова.

Одно из преимуществ выращивания микрозелени — большой ассортимент культур, которые можно получить на домашней ферме из семян. Девушка рассчитывает, что в числе клиентов появятся не только придерживающиеся правильного питания горожане, но и рестораны и кафе.

С начала года государственную социальную помощь на основании социального контракта уже получили 316 златоустовцев. Направлений расходования несколько. Это могут быть мероприятия по поиску работы, по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности, по ведению личного подсобного хозяйства, по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

«Кроме того, при заключении социального контракта на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства возможно включение мероприятия программы социальной адаптации по прохождению обучения или дополнительного профессионального образования. Стоимость курса обучения на одного обучающегося не более 30 000 рублей за курс», — объясняет руководитель Управления социальной защиты населения округа Ирина Брейкина.

Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют жители Златоустовского городского округа с доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу населения в регионе. Расчет производится исходя из суммы доходов за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления на оказание государственной социальной помощи.