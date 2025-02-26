Житель Южноуральска выиграл миллион рублей в лотерею

Он купил билет за 100 рублей в отделении «Почты России»

Житель Южноуральска в День защитника Отечества купил в почтовом отделении лотерейный билет праздничного тиража «Мечталлион» и выиграл миллион рублей, сообщили в пресс-службе регионального отделения «Почты России».

Билет счастливчику обошелся в 100 рублей. Миллионерами вместе с южноуральцем в тот день стали также жители Воронежской, Ивановской, Калининградской, Курской, Новосибирской областей и других регионов. Результаты тиражей сообщили в минувшее воскресенье на федеральном канале.

Кстати, выигрыш до 15 тысяч рублей можно получить в отделениях почты.

Ранее еще один житель Челябинской области стал миллионером, купив лотерейный билет в приложении всего за 20 рублей. Суперприз был разыгран 22 февраля. За выигрышем счастливчик еще не обратился.

А житель Челябинска Леонид играет в лотерею уже 50 лет. Самый крупный выигрыш у него случился в 70-х годах.