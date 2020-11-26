Южноуралец может лишиться свободы за срубленные деревья

Три спиленные берёзы могут стоить ему четырех лет в колонии.

В Варненском районе участковый уполномоченный полиции зафиксировал факт незаконной вырубки деревьев в поселке Белоглинка. Сотрудники полиции задержали по подозрению в этом правонарушении ранее судимого местного жителя. Он сообщил, что спилил деревья и перевез их на свой двор для того, чтобы в дальнейшем использовать для хозяйственных нужд. Сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации („Незаконная рубка лесных насаждений“). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый полностью оплатил причиненный ущерб. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения.