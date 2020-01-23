Житель Урала прославился благородным поступком

Пост Алексея Мещенко в социальной сети заработал сотни репостов и лайков.

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Житель Екатеринбурга Алексей Мещенко отдыхает в Сочи, а досуг проводит на горнолыжных склонах курорта Красная поляна. 22 января во время очередных спусков уралец нашел на снегу чужой кошелек, в котором находилась немалая сумма денег и пластиковые карты. Честный парень ни на минуту не задумался и сразу разместил пост с обращением к хозяину.

«Нашел на горнолыжном курорте Красная Поляна. Увидел совершенно случайно во время вне трассового спуска! Сразу разместил пост в „Фэйсбуке“ и в службе оповещения на канатной дороге! Хозяин конечно нашёлся! Все счастливы!», — поделился с корреспондентом сайта «Первый областной» Алексей.

Поступок молодого человека по достоинству оценили в сети. Пост собрал десятки комментариев, в которых пользователи выражали восхищение благородным поступком уральца. А ленту Алексея теперь украшает общее фото со счастливым хозяином потерянного кошелька.



