Житель Уфы встретился с генетическим близнецом из Челябинска

Восемь лет назад челябинец спас ему жизнь

Два генетических близнеца из Уфы и Челябинска встретились на Южном Урале. Восемь лет назад один из них стал донором костного мозга и спас жизнь второму, сообщает пресс-служба Челябинской областной станции переливания крови.

Челябинец Евгений Наумов (на фото — в футболке) сдает кровь много лет, заслужил звание почетного донора. В 2016 году молодой человек выступил в новой для себя роли — стал донором костного мозга для неизвестного пациента. К пересадке костного мозга медики прибегают, когда другие виды лечения не дают результата и пациент уже находится на грани жизни и смерти. На этот раз трансплантация прошла успешно — и смертельный недуг отступил.

По законам России донор не может знать, для кого сдает биологический материал. Но спустя два года после пересадки он имеет право встретиться с реципиентом. Евгений смог пожать руку своему генетическому близнецу в канун нового, 2025 года. Им оказался 39-летний Руслан из Уфы (на фото — в клетчатой рубашке).

«После пересадки костного мозга моя жизнь изменилась: поменялась группа крови и вкусовые пристрастия, цвет волос стал темнее, я стал спокойным и чувствительным. И самое главное — моя жизнь продолжается», — рассказал Руслан.

Руслан также заметил, что во время поиска донора в Федеральном регистре доноров костного мозга нашли 35 подходящих ему человек. Это большая редкость. Довольно часто бывает, что генетических близнецов для больного нет вообще. Чтобы для каждого нашелся донор, в реестре должно быть не менее 10 миллионов россиян, а пока там около 500 тысяч доноров.

Напомним, попасть в Федеральный регистр доноров костного мозга может любой здоровый гражданин РФ от 18 до 45 лет и весом более 50 килограммов. Для этого нужно сдать кровь на государственной станции переливания крови или в частной лаборатории, которая работает по программе.

Ранее хрупкая женщина из Челябинска стала донором костного мозга и спасла 95-килограммового мужчину.