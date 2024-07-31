Житель Троицка стал миллионером, сходив на почту

Счастливый билетик обошелся ему в 100 рублей

В Троицке мужчина пришел в почтовое отделение и выиграл миллион рублей. Попытать удачу он решил в лотерее: купил билет июльского тиража и через две недели после покупки узнал, что сорвал куш. О счастливой случайности рассказали в пресс-службе «Почты России».

Поучаствовал в лотерее троичанин еще в конце июня, а узнал о своем везении 7 июля. Выигрышный билетик обошелся мужчине всего в 100 рублей.

К слову, это не первый крупный выигрыш в регионе. С начала года миллионерами стали двое жителей Магнитогорска, двое — Озерска, а также счастливчики из Карабаша и Карталинского района. Причем один из магнитогорцев стал обладателем сразу 607 миллионов рублей. А в феврале южноуралец Вячеслав выиграл 42 миллиона, не угадав ни единого числа в игровом поле.