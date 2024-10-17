Житель Троицка смастерил вездеход из подручных материалов

Дмитрий Сердюков дает новую жизнь старой технике

У жителя Троицка Дмитрия Сердюкова необычное хобби: он своими руками из подручных материалов делает снегокаты и вездеходы. Мастерскую он организовал в своем гараже. Три года назад мужчина сделал снегокат, а теперь собрал технику помощнее — вездеход! На нем можно кататься как по снегу, так и по земле. Южноуральский Кулибин рассказал о том, какие еще необычные изобретения сделал своими руками, в том числе и в помощь по хозяйству для своей супруги Ольги.

Каждый человек отдыхает по-своему. Для кого-то отдых — это проводить время в большой шумной компании. Многие твердо убеждены, что идеальный отдых — это десятичасовой сон, а вот троичанин Дмитрий Сердюков считает иначе.

«Свои вечера после работы и выходные я посвящаю технике. Это мое хобби, моя отдушина», — рассказал Дмитрий нашему корреспонденту.

Уже много лет он занимается сборкой, разборкой и восстановлением старой техники. Именно так талантливый южноуралец проводит свое свободное время в выходные и будние дни. Удивительно, непригодной для дальнейшего использования технике Дмитрий может дать вторую жизнь.

В своем гараже Дмитрий Сердюков восстановил немало советских мотоциклов, собрал тяжелый квадроцикл, снегоход, а из последних изобретений — вездеход. Всю технику троичанин собирает из подручных материалов.

«Все самодельное, за исключением двигателя и амортизатора. Остальное выпилено из кусков железа и сварено моими руками. Этот вездеход очень практичен, так как он может передвигаться по сухой и снежной местности», — говорит Дмитрий Сердюков.





Ольга Сердюкова, его супруга, поддерживает мужа во всех начинаниях.

«Мой муж очень умный, он настоящий мегамозг! Я всегда говорю, что у него все получится, а я, в свою очередь, не беспокою его, даю время воплотить свои идеи в жизнь и, конечно же, всегда рядом», — рассказала Ольга.

Помимо технических изобретений, Дмитрий создал для своей жены капельный полив и теплицу с естественной системой подогрева и охлаждения. Такую теплицу можно назвать уникальной. Через трубы в теплицу поступает теплый или холодный воздух, в самой теплице воздух формируется вверху и постепенно спускается вниз.

Изобретение чудо-техники — не единственное увлечение троичанина. Он — большой фанат квадротуризма. Дмитрий с группой единомышленников преодолевает большие расстояния по захватывающим и интересным маршрутам горной местности.

«Несмотря на то что это опасно, мне очень нравится. Раньше мы даже выезжали большими группами, нас было больше 20 квадроциклистов. В таких меня поддерживает супруга. Ольга готовит мне еду и помогает собирать теплые вещи», — добавил Дмитрий.

Автор: Лилия Полякова

Фото: из личного архива Дмитрия Сердюкова