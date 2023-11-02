Житель Троицка отреставрировал сгнившие дедушкины «Жигули»

Автомобиль выглядит так, будто только сошел с конвейера

Житель Троицка Антон Конохов закончил реставрацию ВАЗ-2101, которая была в его семье с 1977 года. Старая «копейка» деда за годы практически превратилась в утиль, но мастер привел машину едва ли не в заводское состояние. Подробности узнал корреспондент медиахолдинга «Первый областной».





46 лет назад автомобиль пригнал из Челябинска дед Антона Александр Конохов.

«Погода была снежная. Я боялся свернуть с дороги. Но доехал, пригнал машину. Потом я ездил и в Свердловск, и в Сим на ней. Отказа не было», — поделился Александр.





Машина стала «рабочей лошадкой». За долгие годы сгнили передние стойки и дно, потерялись многие декоративные элементы. В 2019 году Антон по просьбе деда решил вернуть «копейку» в первоначальный вид.

«Автомобиль разбирался весь, а потом снова собирался, сваривался. Была куплена еще одна машина — донором. Силовая часть кузова осталась старая, а вот элементы с донора вырезались, вваривались. Геометрию кузова я сохранил», — рассказал троичанин.





Хоть раньше Антон и не занимался реставрацией, все работы, за исключением покраски, он выполнил сам. Для этого четыре года подряд все отпуска проводил в гараже.





Детали использовались исключительно советские. Оригинальными остались ободки фар, решетка радиатора, бампер, а также стекла, дворники, диски и колпаки на них. Некоторые элементы, такие как подфарники, — советские, но изначально стояли не на этой машине.





В салоне автомобиля Антон также проделал большую работу.

«Эту оплетку руля я помню с детства. Нашел ее у деда в гараже. Руль здесь от ВАЗ-2103, но по размеру подошел, и оплетку я перенес сюда»,— отметил реставратор.





Радиоприемник внешне тоже аутентичный, но после небольшой модернизации к нему можно подключить флешку или телефон.





Когда работа была закончена, Антон отвез машину на оценку деду.

«Я машину целовал — до того она красивая была, как новая. Молодец он, золотые руки»,— поделился эмоциями Александр Конохов.





Антону результат собственной работы также понравился, и теперь он планирует заняться реставрацией мотоциклов.

Напомним, ранее мастер Андрей Букреев из Пласта сделал самодельный вездеход-амфибию. Технику южноуралец собирает без чертежей и производственных цехов.