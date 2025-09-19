Житель Снежинска спас генетического близнеца из Санкт-Петербурга

Мужчина стал донором костного мозга

Житель Снежинска Михаил Кропотухин стал донором костного мозга для жителя Санкт-Петербурга. Историю о человеке, которому не все равно, рассказали в пресс-службе ЦМСЧ № 15.

Донорский путь Михаила начался еще в студенческие годы: в 20 лет он впервые сдал кровь после обращения к студентам о помощи пострадавшим сотрудникам ГАИ. С тех пор это вошло в регулярную процедуру.

Донором костного мозга Михаил стал после включения в национальный реестр.

«Ходил сдавать кровь, меня пригласили в реестр доноров костного мозга. Сначала сомневался, но сдал анализы — и через два месяца сообщили о совпадении. Это удивительно: настоящий генетический близнец, хотя мы не родственники», — рассказывает мужчина.

Генетическим близнецом Михаила, которому потребовалась помощь, оказался 30‑летний житель Санкт-Петербурга. Снежинец прошел все медицинские обследования, затем в Кировском институте гематологии ему провели процедуру забора стволовых клеток из крови.

Сейчас донор чувствует себя хорошо, продолжает работать, занимается спортом и сдает кровь. С получателем стволовых клеток он общается через врачей, сохраняя анонимность.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что жительница Кунашакского района получила медаль Федерального медико-биологического агентства России за вклад в донорское движение. Шесть лет назад ее стволовые клетки помогли победить смертельную болезнь подростку из Орловской области.