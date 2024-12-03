Житель Снежинска потерял более 175 тыс. рублей после звонка о флюорографии

Неизвестная женщина представилась сотрудницей поликлиники и сказала, что возникли проблемы со снимком

В Снежинске 56-летний местный житель стал жертвой мошенников после прохождения флюорографии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Мужчина рассказал, что проходил обследование на днях. Ему позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей поликлиники и сказала, что возникли проблемы со снимком.

Чтобы посмотреть результаты, потерпевшему предложили установить неизвестное приложение и прислали ссылку. Когда мужчина перешел по ней, телефон отключился, а на экране появилась надпись: «Не отключайтесь, идет загрузка». Когда через какое-то время мужчина смог включить телефон и зайти в банковское приложение, он обнаружил, что с него исчезло почти 176 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета).

В полиции напоминают, что программы, которые рекомендуют установить злоумышленники, обеспечивают доступ к компьютеру и смартфону, а значит, и к персональным данным, и к мобильному банку. После установки такой программы мошенник может самостоятельно вывести средства со счета, действуя от имени владельца. При этом сама установка программы не является доказательством реализации мошеннической схемы. Поэтому самое простое решение — не переходить по неизвестным ссылкам.