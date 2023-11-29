Житель Сатки зарезал знакомого и скрылся

Убийцу задержали по «горячим следам», ему грозит до 15 лет заключения

В Сатке будут судить местного жителя за убийство знакомого. В сентябре он повздорил с собутыльником и в качестве последнего аргумента использовал нож в шею, а затем сбежал с места преступления, рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области.

Благодаря слаженной работе следователя СК России и оперативных сотрудников полицейского главка по Челябинской области преступление раскрыто в кратчайшие сроки, 23-летний парень был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении убийства.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.