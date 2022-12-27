Житель Сатки объявил награду за данные о похитителе елок

В центре города неизвестный второй год подряд спиливает и ворует верхушки посаженных для красоты деревьев

В Саткинский отдел полиции обратился местный предприниматель с заявлением о несанкционированной вырубке зеленых насаждений. По его словам, неизвестные вторую зиму подряд накануне Нового года срезают верхушки елей, когда-то посаженных им на улице Куйбышева для украшения родного города. Заявитель рассказал Первому областному информагентству о происшедшем.



По словам Александра (фамилия не указана по просьбе героя публикации. — Прим. редакции), он с друзьями в 2020 году по собственной инициативе взялся за озеленение улицы Куйбышева. За свой счет активисты приобрели около 200 деревьев и кустов, в том числе 17 елок. Александр с товарищами взяли на себя и заботу о растениях, поливали их, следили за состоянием.

«Год назад мне рассказали, что у одной из елей кто-то ночью срубил верхушку и унес ее. Наши деревья полноразмерные, по семь-восемь метров высотой, так что наверняка этот черный лесоруб воспользовался лестницей или стремянкой. Неизвестный снял как раз такой кусок ствола, чтобы можно было поставить домой к Новому году. А искалеченная ель в итоге погибла, к лету она полностью засохла, и ее пришлось убирать», — рассказал Александр.

Предприниматель обратился тогда в полицию, но поиски никаких результатов не дали. А 25 декабря 2022 года ситуация повторилась: еще одно дерево на улице Куйбышева лишилось верхушки. Жильцы соседних домов ничего не заметили, в поле зрения камер видеонаблюдения злоумышленник тоже не попадал. Александр снова написал заявление в полицию, но на результат не слишком надеется.

«Это просто какой-то эковандализм. Хватает кому-то наглости воровать деревья на гостевом маршруте, на одной из главных улиц города! Уверен, что и год назад, и сейчас действовал один и тот же человек. Если не отвадить этого лесоруба, то скоро все ели на Куйбышева исчезнут. Поэтому я объявил награду за данные о преступнике — 20 тысяч рублей, сообщил об этом в наши СМИ. Надеюсь, негодяя удастся найти и заставить ответить за правонарушение. Пусть восстанавливает ущерб за свой счет!» — заявляет Александр.