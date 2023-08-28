Житель Сатки нашел гриб весом более пяти килограммов

Выясняем, можно ли есть таких «мутантов»

Пока другие в поисках грибов обшаривают леса и рискуют потеряться, тренер по легкой атлетике из Сатки Вячеслав Хизбулин прямо у себя в огороде нашел гриб из семейства шампиньоновых весом 5 килограммов 41 грамм. Он рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», что добычу они съели с семьей и раздали друзьям. Возможно, поздно, но мы решили поинтересоваться у специалистов, не опасно ли употреблять в пищу такие грибы-переростки? Ответ нам дал профессор ЧелГУ, доктор биологических наук Борис Красуцкий.

Найденный саткинцем гриб называется головачом. По словам Бориса Красуцкого, он может вырастать очень большим — до полуметра в диаметре. Для него это нормально.

«Вообще, размер гриба определяется только количеством влаги и минеральных веществ, необходимых для его роста. В этом году условия для грибов исключительно благоприятные, так что в появлении такого головача нет ничего удивительного. Есть его можно без всякого риска, пока он не начал темнеть», — успокоил ученый.

Он отметил, что южноуральским грибникам нынче попадаются не только гигантские головачи, но и, например, очень большие подосиновики. Они ничуть не менее съедобны, чем экземпляры более привычных нам размеров.

Кстати, Вячеслав Хизбулин описал вкус головача как непривычный: попробовать можно, но быстро приедается. От себя добавим: как и любые другие деликатесы.

Напомним, что недавно Борис Красуцкий рассказывал нам о тех местах в Челябинской области, где грибы лучше не собирать — хоть большие, хоть маленькие. А еще нелишними для грибников будут наши 15 полезных советов для всех, кто собирается в лес.