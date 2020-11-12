Житель Сатки, изнасиловавший и убивший школьницу, проведет 21 год за решеткой

Злоумышленник убил девочку ножом.

Челябинский областной суд вынес приговор 42-летнему жителю Сатки, расправившемуся с 14-летней девочкой. Он признан виновным в покушении на изнасилование, а также в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

В июле 2017 года ранее неоднократно судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних мужчина напал на 14-летнюю девочку у перехода через реку Малая Сатка. Пьяный южноуралец хотел ее изнасиловать, но не смог довести преступление до конца, так как девочка пыталась убежать. Тогда он взял нож и нанес ей множество ранений, от которых она скончалась на месте.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием первых 5 лет наказания в виде лишения свободы в тюрьме, а остальной части наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны о взыскании в счет возмещения морального вреда миллиона рублей. Также осужденному назначили принудительное лечение у врача-психиатра по месту отбывания наказания.