Житель поселка Березняки сообщил о разливе токсичных веществ близ местного предприятия

По данному заявлению провели проверку сотрудники МЧС.

Один из жителей Еткульского района забил тревогу и сообщил в Единую диспетчерскую службу о том, что в поселке Березняки произошла утечка токсичного вещества. Он отметил, что вещество разливается из специального резервуара, принадлежащего предприятию АО «ЮГК» ФК.

«Сотрудники МЧС сделали всё согласно инструкции: выехали на место и всё проверили. Более того, привлекли для этого руководство компании, которое отметило — технологический процесс идет в штатном режиме. Визуально утечек обнаружено не было», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подробности, где и как заявитель зафиксировал утечку, он не сообщил. Существует вероятность, что данный сигнал об опасности был инициирован тем, что звонивший в ЕДДС мужчина мог быть уволен с предприятия АО «ЮГК» ФК.