Житель Пласта зарубил лежавшего на диване отца

За убийство мужчине может грозить до 15 лет заключения

В Челябинской области перед судом предстанет житель Пласта, зарубивший отца в ходе ссоры. Следственный комитет сообщает о сборе доказательной базы и передаче дела для рассмотрения по существу.

Трагедия разыгралась в сентябре текущего года.

«В ходе предварительного следствия установлено, что отец и сын поссорились среди ночи и в ходе конфликта обвиняемый подошел к лежавшему на диване отцу и, действуя умышленно, ударил его топором и — не менее пяти раз — деревянной ножкой по голове. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался», — говорится в сообщении.

Мужчине вменяется часть 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд.