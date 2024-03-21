Житель Озерска расплатился с долгом после передачи его машины на торги

Мужчина должен был выплатить банку 700 тысяч рублей

В Озерске Челябинской области мужчина оплатил кредитную задолженность только после передачи его арестованного автомобиля «Лада-Ларгус» на торги. Он должен был банку 700 тысяч рублей, рассказали об исполнительном производстве в пресс-службе ГУФССП России по Челябинской области.



Местный житель должен был выплатить 700 тысяч рублей банку по решению суда. Так как мужчина не спешил погасить задолженность, судебные приставы наложили арест на его машину «Лада». Автомобиль передали собственнику на ответственное хранение. Должнику назначили исполнительный сбор в 48 тысяч рублей.

«Далее сотрудниками Озерского РОСП была инициирована процедура оценки автомобиля, однако должнику назначенная оценочная стоимость показалась недостаточной, и он в судебном порядке оспорил ее. Была проведена еще одна процедура оценки. После этого арестованный автомобиль был передан на ответственное хранение банку-взыскателю. Оставался последний этап — реализация транспортного средства», — рассказали в пресс-службе.

Получив уведомление о передаче машины на торги, мужчина передумал расставаться с авто. Он погасил долг и оплатил исполнительный сбор.

После поступления средств взыскателю исполнительное производство в отношении озерчанина прекратили.