Житель Миасса за два месяца побывал на вершинах пяти вулканов

У Эдуарда Насырова увлечение горами переросло в образ жизни

Горный гид из Миасса Эдуард Насыров совершил альпинистский марафон, побывав за 70 дней на вершинах пяти спящих вулканов в России, Грузии и Турции. Корреспонденту ИА «Первое областное» Эдуард рассказал, как его жизнь оказалась связана с горами и почему экстремальные восхождения набирают популярность среди туристов.

С июля по сентябрь миасец покорил Эльбрус, Казбек (Грузия), Немрут, Сюпхан и Арарат (все три находятся в Турции). Причем на Эльбрус он взобрался за это время шесть раз! А все потому, что ходить в горы для Эдуарда — не хобби, а работа.

«Вообще, весь этот марафон я специально не планировал. Просто так совпало, что на все эти вулканы я водил туристические группы. Между первым Эльбрусом и Казбеком было еще два восхождения на Эльбрус, а между Казбеком и вершинами в Турции — три Эльбруса подряд. Вот такая жизнь», — рассказал альпинист.

По его словам, популярность туров к высотам, куда раньше взбирались только подготовленные альпинисты, в нашей стране и так была немаленькой. А из-за санкций еще больше выросла. С ранней весны и до самой осени Эдуард, можно сказать, не слазит с гор.

Такой образ жизни бывший предприниматель ведет уже пять лет. Началось все с походов по вершинам Южного Урала — Таганай, Иремель, Нургуш и другие. Потом был Эльбрус и увлечение техническим альпинизмом.

«Прошел более 50 маршрутов до 5А категории сложности. На Урале, в Крыму, Архызе, Адыр-Су, Безенги, Кязи, Дигории. Прошел курсы горных спасателей и получил жетон „Спасение в горах“. Затем пригласили сводить группу. Сводил, так и вожу с тех пор», — рассказал Эдуард Насыров.

Нынешний горный сезон для южноуральца завершился. Но следующей весной — снова к вершинам.