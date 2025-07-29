Житель Миасса за 12 лет «вырастил» огромную опухоль в печени

На помощь мужчине пришли врачи Челябинского онкоцентра

Врачи Челябинского онкоцентра добились излечения пациента с 8-сантиметровой опухолью печени. Мужчина отказался от трансплантации, поэтому хирургам пришлось искать другие способы спасти ему жизнь, сообщает пресс-служба ЧОКЦОиЯМ.

О том, что он болен гепатитом С, 50-летний житель Миасса узнал в 2011 году, однако наблюдаться у инфекционистов и принимать противовирусную терапию не стал. Спустя 12 лет у него появились жалобы на общую слабость, ухудшились показатели крови. Во время УЗИ врачи обнаружили огромную опухоль в печени: 8 см при стандартном размере органа — 13 на 15 см.

Чтобы исключить метастазы и оценить состояние опухоли, пациенту провели КТ грудной клетки и определили дальнейшую тактику лечения. На первом этапе было рекомендовано провести химиоэмболизацию печеночных артерий, чтобы уменьшить опухоль.

В Челябинске методика применяется с 2023 года. В режиме рентгеновского излучения и под контролем плоскодетекторной компьютерной томографии интервенционные хирурги определяют строение артерий и вен в разных плоскостях, оценивают кровоснабжение опухоли и перекрывают ей питание специальными эмболами с химиопрепаратами. Операция проходит под местной анестезией и длится, в зависимости от сложности случая, от 120 до 180 минут.





Пациенту провели две такие операции. Кроме того, он наконец прислушался к рекомендациям врачей и начал прием противовирусной терапии.

«Сочетание препаратов от гепатита с нашим противоопухолевым лечением дало положительные результаты — опухоль уменьшилась до 6 см», — рассказал завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения центра Яков Гнатюк.

Вторым этапом лечения должна была стать пересадка печени, но от трансплантации мужчина отказался. Врачам удалось уговорить его на операцию.

«Значительное сокращение опухолевого узла после химиоэмболизации позволило нам провести более экономные вмешательства на печени и сохранить пациенту 80% органа вместо планируемых ранее 50%. Операция длилась 3 часа и прошла успешно, с минимальной кровопотерей. Пациент выписался из отделения в стандартные сроки и сейчас ведет активный образ жизни», — подытожил завотделением абдоминальной онкологии Иван Гавришкин.

Послеоперационный материал был изучен патологоанатомами онкоцентра: жизнеспособных клеток опухоли в нем также не было обнаружено. Пациент в настоящее время считается излеченным, риск дальнейшего прогрессирования заболевания крайне низкий.