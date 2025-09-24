Житель Миасса создал макет корабля за 2,5 года

Судно «Двенадцать апостолов» было одним из самых крупных в XIX веке

Житель Миасса Сергей Репников создает макеты кораблей. На изготовление каждой модели уходит не менее двух лет, а на последнюю его работу, судно «Двенадцать апостолов», и вовсе ушло два с половиной года. Корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» побывали в гостях у Сергея и оценили его произведения искусства.

Впервые интерес к судомоделированию у Сергея появился более 40 лет назад. Еще в школе юный мастер пробовал делать корабли, но осознанно к своему хобби вернулся относительно недавно.

«Толчком послужила книга Катцера „Флот на ладони“ 1980 года издания. В ней были показаны корабли выше ватерлинии. Тогда и возник спонтанный интерес. За год-два школьной жизни я сделал более двух десятков кораблей, но они не сохранились», — рассказывает судомоделист.



Сергей Репников создает модели кораблей в своей мастерской. Все модели изготовлены вручную — на основании чертежей и документов, находящихся в общем доступе.

Первенец в коллекции Сергея — первопроходец среди флотов — «Орел». В далеком XVII веке его поручил создать отец Петра Первого. В море корабль ходил недолго: всего через год его сожгли. Память о флоте осталась в исторических документах, эскизах… и на столе Сергея Репникова.

«Его масштаб — 1 к 40. Это полноценный корабль с тремя мачтами и двухъярусным парусным вооружением», — говорит Сергей.

Десять лет назад он создал уменьшенную копию известного пинаса с нуля. Вся работа заняла более двух лет.

Сейчас в работе у судомоделиста самый крупный линейный корабль «Двенадцать апостолов». Он стал настоящей жемчужиной императорского флота: нес службу четырнадцать лет и участвовал в Крымской войне.

Несмотря на то что Сергей создал макет корабля за два с половиной года, он уверен: чтобы его закончить, понадобится еще четыре года.