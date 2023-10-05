Житель Миасса покорил Полярный Урал верхом на мотоцикле

Александр Пазуха из принципа путешествует только на байках

О необычном хобби жителя Миасса Александра Пазухи узнали журналисты медиахолдинга «Первый областной». Александр Пазуха уже 20 лет путешествует по бездорожью верхом на мотоцикле. Объездил пустыню Гоби и Кавказ, а в последний раз пересек Полярный Урал.



«Ехал — на всем экономил. Дороги в Заполярье очень сложные: тундра, зимники, два болота. Соответственно вес надо было экономить буквально на всем. Поехал на самом легком мотоцикле», — объясняет Александр Пазуха.

Уже на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Александр поднимался в северные горы и посетил озеро Хадата. Чтобы доехать до дальних рубежей Ямала, приходилось навешивать дополнительные бензобаки, покупать топливо у хантов и вездеходчиков.

Выезжать на дороги Александр начал с 16 лет, когда получил права. На машине путешествовать не любит: его привлекают дождь, жара и запахи природы. Для такого необычного хобби Пазуха держит пять мотоциклов. По городу на них не ездит, зато путешествия в глушь иногда затягивают надолго.

«Можно и на два дня отправиться в путешествия, в выходные. Но самое продолжительное — месяца три-четыре. Но есть обязанности, которые тянут домой», — разводит руками байкер.

Напомним, накануне в Челябинске прошел предпремьерный показ фильма «Повелитель ветра» о другом путешественнике с Южного Урала — Федоре Конюхове. С сегодняшнего дня, 5 октября, картина выходит в широкий прокат.