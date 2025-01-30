Одна операция избавила жителя Магнитогорска от диабета, гипертонии и ожирения

За полтора месяца Алексей Арабаджи похудел с 180 до 140 килограммов

Из-за лишнего веса Алексей Арабаджи из Магнитогорска лишился работы, здоровья и близнеца-брата, а также сам оказался на грани жизни и смерти. Хирурги Челябинской областной клинической больницы помогли 54-летнему мужчине всего за месяц скинуть 36 килограммов и снова почувствовать вкус здоровой жизни. Журналисты ИА «Первое областное» встретились с пациентом и докторами.

Алексей родился в многодетной семье. У его родителей было семеро ребятишек. Но росли словно на дрожжах только двое — Алексей и его брат-близнец.

«Сильно прибавлять в весе мы начали в третьем классе. Но вес особенно не мешал. Я всегда был спортивным, занимался дзюдо. В армию я ушел с весом 113 килограммов, но при этом подтягивался, делал перевороты, мог сдать нормативы на значок ГТО», — рассказывает мужчина.

Работа у Алексея была изнуряющей: начинал слесарем в мартеновском цехе на ММК, а увольнялся уже мастером выплавки стали. Есть мужчина привык, как работал, — помногу.

«На обед, помимо первого, второго и третьего, мог умять буханку хлеба», — говорит Алексей.

Вес мужчины рос вместе с его аппетитом. Несколько лет назад из-за накопленных килограммов Алексей не смог пройти медкомиссию — и его попросили уйти с работы. На пенсию по горячему стажу Арабаджи вышел с сахарным диабетом и гипертонией, а также рядом других проблем.





Увольнение стало для мужчины фатальным. Алексей мало двигался и все чаще прикладывался к еде — в итоге полностью потерял способность выходить на улицу.

«Почти весь день я сидел и лежал, с трудом добирался только до холодильника. Если проходил больше — до ворот своего частного дома, то уже задыхался, болели ноги, ведь от сахарного диабета они покрылись трофическими язвами», — рассказывает Алексей.

К декабрю 2024 года Алексей весил 176 килограммов при росте 159 сантиметров. А его ИМТ (индекс массы тела) составлял 70 при норме 20. Почти в таком же состоянии находился и брат-близнец Алексея. Тревогу в конце концов забила сестра.

Женщина отвела братьев на консультацию к абдоминальному хирургу ЧОКБ Антону Ефремову. Несмотря на огромные риски, он согласился прооперировать обоих мужчин — ушить братьям желудки. Похудеть по-другому они бы уже не смогли.

Брат Алексея до операции не дожил — задохнулся во сне под тяжестью своего же веса…

«Операция была волнительной и непростой. Мои коллеги — кардиологи, пульмонологи и эндокринологи — готовили к ней Алексея неделю. Состояние организма было таким, что больной мог умереть прямо в операционной», — говорит заведующий отделением хирургии № 2 ЧОКБ Антон Ефремов.

Сложностей добавляла жировая прослойка внутри живота — оперировать тучных людей хирургам технически сложно. К тому же тучные пациенты способны задавить себя на операции собственным весом, поэтому врачи должны работать оперативно.







Операция длилась около двух часов и благодаря слаженной работе анестезиологов, реаниматологов и хирургов прошла успешно. За полтора месяца Алексей уже скинул 36 килограммов и в течение года собирается сбросить еще около 40, чтобы весить 100 килограммов.

«Теперь я совсем не чувствую голода, пропал аппетит. Раньше не мог ходить — задыхался, не мог одеваться и мыться, а теперь сам надеваю носки, наклоняюсь, купаюсь. Давление с 200 упало до 117, сахар снизился до 5,7. Я даже смог отказаться от инсулина. Стараюсь ходить и двигаться. Словом, жизнью доволен — спасибо врачам», — говорит Алексей Арабаджи.

Сейчас Алексей мечтает пойти в бассейн — раньше мешали трофические язвы на ногах.

После операции с Алексеем продолжают работать диетологи и психологи. Это необходимо, чтобы мужчина смог худеть дальше, а потом — удерживать новый вес. Также магнитогорцу проведут операцию по удалению лишней кожи на животе.





«Многие люди реагируют на стрессы перееданием. А избыточный вес, его крайняя степень, которая называется ожирением, — один из важнейших факторов риска развития серьезных заболеваний: в трети случаев он приводит к сахарному диабету, в половине — к ишемической болезни сердца, гипертонии, а у четверти пациентов с избыточным весом формируется колоректальный рак. Таким образом, лишний вес влияет на качество жизни и смертность населения», — говорит главный врач ЧОКБ заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.

Для такой категории людей в ЧОКБ открыт Центр снижения веса.

В легких случаях справиться с лишним весом и ожирением помогают эндокринологи, диетологи, нутрициологи — они учат питаться здоровой пищей и могут выписать пациенту специальные медикаментозные препараты. В тяжелых случаях, когда другое не помогает, а человек стоит на грани жизни и смерти, похудеть помогают хирурги.

При ИМТ до 40 и чуть более 40 абдоминальные хирурги проводят рукавную резекцию желудка (уменьшают объем желудка до объема стакана, что снижает выработку гормона голода — грелина). При очень высоком ИМТ проводят более жесткий вариант — гастрошунтирование. Он показан больным, у которых уже развился сахарный диабет. После операции пациент получает возможность отказаться от инсулина.

Бариатрические операции в ЧОКБ проводят бесплатно и платно. Обратиться на консультацию можно самостоятельно и по направлению лечащего врача.