Житель Магнитогорска увидел НЛО

Об этом он рассказал в социальных сетях.

В одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте» появилось сообщение обеспокоенного жителя Магнитогорска, который в небе над городом увидел странное явление.

«Наблюдал за непонятным явлением или объектом. Похоже то ли на НЛО, то ли на комету! Стою на остановке, жду трамвая, посмотрел на этот объект, отвернулся, снова посмотрел — он есть. Потом отвернулся опять, вновь повернулся, а его уже нет», — эмоционально описал увиденное житель Магнитогорска.

Также он добавил, что всем находящимся с ним рядом было безразлично, а также, что подобное явление уже наблюдали в июне 2012 года.

Самих же пользователей социальной сети это повеселило. В комментариях к записи начали шутить про инопланетян. Но помимо шуток были и самые обычные версии.

«Это кусок инверсионного следа от самолета, расходимся», — написал участник сообщества «Черное&Белое Магнитогорск».

Также автору данной записи серьезно посоветовали обратиться с этим к ученым, но не выдумывать истории про НЛО.