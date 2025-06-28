Житель Магнитогорска стал птичьим фотографом и написал книгу

Игорь Деревсков снимает пернатых на территории региона

Фотография уже давно стала чем-то обычным. Современные смартфоны для большинства практически полностью заменили профессиональные фотоаппараты. Делая фото, мы совсем не задумываемся о геометрии кадра, его постановке и светотени. Но для Игоря Деревскова фотография — больше, чем случайный снимок. Для него она — живопись светом, способ познания мира и своего места в нем.

Игорь проработал 40 лет на ММК, последние 20 — в должности начальника управления кадров. Фотография в жизни магнитогорца была с ранних лет: отец Игоря привил ему этот интерес. Сначала он снимал на пленку, а затем перешел на «цифру».

Увлечением Игоря стали и путешествия. Вместе с женой он побывал уже в 44 странах, объездили множество живописных мест России. Истории из путешествий легли в основу его книги «За кадром остается Млечный путь». В ней — короткие рассказы-воспоминания из жизни и его фотоработы. Изначально все это он публиковал в своем блоге, из публикаций собралась книга.

Предисловие написала Мария Панина, председатель регионального отделения Русского Географического общества, действительным членом которого является и Игорь Николаевич. Идея книги изложена на заднем обороте: «Смартфон говорит, что все уже открыто. Так вот, он врет. Ни одно открытие не сделано, пока его не сделал лично ты». Познакомиться с творчеством фотографа можно в фондах «Ленинки».

Игорь Деревсков нашел себя в анималистике:

«Фотографирование достижений „рук человеческих“ надоело, поскольку они явно „не выдерживали конкуренции“ с истинными красотами и чудесами планеты».

Птицы для него — посланники из прошлого. Игорь Николаевич восхищается их красотой и считает, что они могут многому научить человека. Фотограф не приемлет зверинцы — снимает птиц исключительно в естественной среде обитания, часто — на границе Челябинской области и Республики Башкортостан. Признается, что «мир пернатых родного края» открыл для себя в 2020 году, когда закрылись границы.

По его мнению, самое важное при съемке птиц — терпение, умение анализировать и быть готовым «поймать момент».

«Самая лучшая моя фотография болотной совы получилась так: я вылез из машины, поднял голову и в 10 метрах увидел летящую на меня сову. Я успел поднять фотоаппарат (всегда в руках), сфокусироваться и сделать с десяток кадров. Только один из них оказался удачным. Это редкая удача, и тем она слаще. Мораль: самое сложное — быть всегда готовым к любому ходу событий. В этом и заключается мастерство», — утверждает фотохудожник.

За 40 лет карьеры у Игоря Николаевича собралось множество наград. В последние годы ему доставляют особое удовольствие грамоты орнитологических сообществ. Это сертификаты и грамоты Башкирского республиканского и Челябинского областного отделений Союза охраны птиц.

Игорь Деревсков часто общается со школьниками и педагогами. Они беседуют об экологии, выборе профессии и жизненного пути. А летом фотограф рассказывает школьникам городских лагерей о символах России через птиц.

«Мечтайте! Но мечтайте о высоком, а не о кроссовках или новом гаджете. Не бойтесь своей мечты, а идите к ней. Идите упорно и не сдавайтесь», — повторяет он в разговорах со школьниками.

Игорь признается, что для него счастье заключается в познании. И он видит его в «детских серьезных глазах».

Автор: Елизавета Михно

Фото из архива героя публикации