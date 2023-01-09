Житель Магнитогорска пойдет под суд за контрабанду стероидов

Мужчина трижды заказывал запрещенное вещество

Житель Магнитогорска предстанет перед судом за покупку стероидов для набора массы тела. Мужчина обвиняется в контрабанде сильнодействующих веществ (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, мужчина употреблял анаболические стероиды для наращивания мышечной массы. В сентябре и октябре прошлого года он трижды заказал у неустановленного лица вещество, содержащее тестостерон.

«Доставка в Магнитогорск осуществлялась транспортной компанией, где в одном из пунктов выдачи злоумышленник был задержан сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Уголовное дело рассмотрит Троицкий районный суд.