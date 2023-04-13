Житель Магнитогорска обманул Пенсионный фонд на 900 тысяч рублей

Но ему все же пришлось вернуть государству эти деньги

Житель Магнитогорска сдал в Пенсионный фонд фальшивые справки о своей работе на Крайнем Севере, чтобы досрочно выйти на пенсию. Но обман вскрылся, и мужчину заставили вернуть государству незаконно полученные 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Челябинской области.

При назначении досрочной пенсии сотрудники ПФР засчитали мужчине 1957 года рождения время работы в районах Крайнего Севера. Житель Магнитогорска предоставил им справки о том, что 12 лет трудился каменщиком на Норильском горно-металлургическом комбинате и еще 8 лет в одной из компаний Заполярья.

«20 лет работы в данных условиях позволяют выходить на пенсию в 55 лет. Житель Магнитогорска еще в 2013 году воспользовался этим правом. Однако в ходе проверки выяснилось, что в архивах Норильского горно-металлургического комбината отсутствуют сведения о трудовой деятельности гражданина на данном предприятии, его справки фальшивые, а подписи руководителей подделаны. Аналогичная ситуация вскрылась и в отношении второй компании, в которой ответчик якобы трудился»,

— рассказывают в пресс-службе.

Пенсионный фонд обратился в суд и выиграл дело. Судья обязала магнитогорца вернуть государству 900 тысяч рублей.Выплатить эту сумму за раз мужчина не смог. Тогда судебные приставы арестовали его внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 120. Но до продажи машины так и не дошло. Должник все-таки нашел деньги и погасил долги перед Пенсионным фондом России.