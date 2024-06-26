Житель Кунашакского района вернулся из украинского плена

Вместе с другими военнослужащими из России его обменяли на солдат с Украины

Наш земляк, житель Кунашакского района, в числе 90 российских военнослужащих вернулся из украинского плена домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко.



«У него нет ни родителей, ни братьев, ни сестер, ни собственной семьи. В его интересах ко мне обратилась женщина, которая много помогала ему в жизни и практически заменила семью. Он нежно зовет ее „тетя Людочка“», — сообщает Юлия Сударенко.

Омбудсмен также отметила, что со всеми родственниками, которые обращаются к ней по вопросу установления места нахождения военнослужащих и включения в списки на обмен, аппарат уполномоченного по правам человека постоянно находится на связи.