Житель Копейска спас одинокого пенсионера, живущего на садовом участке

Обессиленного и голодного старика определили в больницу

Житель Копейска помог спасти жизнь одинокому пенсионеру, который впроголодь жил на садовом участке. Историю его спасения в социальных сетях рассказала уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

«Ко мне обратился мужчина, который сообщил, что в СНТ Копейска на соседнем участке в антисанитарных условиях в садовом домике проживает одинокий дедушка. Ни родственников, ни знакомых у него нет. Мужчина как может помогает соседу, обеспечивает его продуктами и питьевой водой, но очень переживает за его жизнь и здоровье, так как дедушка находится в крайне тяжелом состоянии», — написала Юлия Сударенко.

Омбудсмен попросила руководителя общественной организации «Другая медицина» Евгения Косовских осмотреть дедушку. Во время осмотра стало понятно, что старичка нужно направить в больницу.

Положить его в отделение помог заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин.

«Уже сегодня благодаря всем людям, которые не остались равнодушными к судьбе дедушки, его доставят на лечение в городскую клиническую больницу Копейска. После лечения его дальнейшей судьбой займется министерство социальных отношений», — заметила Юлия Сударенко.

Без чужой помощи дедушка мог умереть. Неравнодушие окружающих спасло жизнь человека.