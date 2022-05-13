«Ко мне обратился мужчина, который сообщил, что в СНТ Копейска на соседнем участке в антисанитарных условиях в садовом домике проживает одинокий дедушка. Ни родственников, ни знакомых у него нет. Мужчина как может помогает соседу, обеспечивает его продуктами и питьевой водой, но очень переживает за его жизнь и здоровье, так как дедушка находится в крайне тяжелом состоянии», — написала Юлия Сударенко.
Омбудсмен попросила руководителя общественной организации «Другая медицина» Евгения Косовских осмотреть дедушку. Во время осмотра стало понятно, что старичка нужно направить в больницу.
Положить его в отделение помог заместитель министра здравоохранения области Евгений Ванин.
«Уже сегодня благодаря всем людям, которые не остались равнодушными к судьбе дедушки, его доставят на лечение в городскую клиническую больницу Копейска. После лечения его дальнейшей судьбой займется министерство социальных отношений», — заметила Юлия Сударенко.
Без чужой помощи дедушка мог умереть. Неравнодушие окружающих спасло жизнь человека.