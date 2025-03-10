Житель Каслей «похитил» сам себя, чтобы вымогать деньги у бабушки

Пенсионерка, получив сообщения угрожающего характера, приняла самое верное решение

В Каслях направлено в суд уголовное дело о попытке местного жителя мошенническим путем выманить деньги у родной бабушки, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

Расследованием установлено, что ранее судимый 25‑летний обвиняемый в январе 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения денежных средств в мессенджере с незнакомого номера вступил в переписку со своей 74‑летней бабушкой и сообщил заведомо ложные сведения о своем похищении и необходимости уплаты за него долговых обязательств в сумме 30 тысяч рублей.

«Потерпевшая, поверив в похищение внука неустановленными лицами, не стала выполнять требования, а сообщила о преступлении в дежурную часть отдела полиции», — говорится в сообщении.

Обвиняемый, осознавая невозможность доведения до конца преступного умысла, с целью избежать своего изобличения удалил аккаунт в мессенджере и выбросил сим-карту, но впоследствии был задержан сотрудниками полиции.

Молодому человеку вменяется часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу.