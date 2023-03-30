Житель Чесменского района стал миллионером

Лотерейный билет был куплен всего за 100 рублей

Житель Чесменского района купил в отделении «Почты России» лотерейный билет за 100 рублей и выиграл один миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.



«Удачу жителю региона и выигрыш принес праздничный тираж лотереи „Мечталлион“, посвященный 8 Марта, от бренда „Национальная лотерея“. Выигрышный билет мужчина приобрел в почтовом отделении села Чесма», — отмечают в пресс-службе «Почты России».

Житель Чесменского района уже третий с начала 2023 года клиент «Почты России», выигравший миллион в «Мечталлионе». В новогоднем тираже лотереи удача улыбнулась бакальцу. Челябинка выиграла миллион в тираже, посвященном Дню защитника Отечества.