Житель Челябинской области выиграл в лотерею 607 миллионов рублей

Имя счастливчика пока неизвестно

Утром 10 мая житель Челябинской области купил лотерейный билет за 250 рублей и стал обладателем сразу 607 миллионов рублей. Крупный выигрыш он получил в лотерее «Спортлото „4 из 20“», сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей «Столото».

«Чтобы выиграть суперприз, счастливчик угадал по 4 числа в двух игровых полях. С нетерпением ждем миллионера в Лотерейном центре, чтобы узнать, как ему удалось угадать комбинацию и на что он планирует потратить огромный выигрыш!»— сообщили в «Столото».

Как сообщили изданию «РИА Новости», новоиспеченный миллионер выбрал числа 11, 13, 5, 2 в первом поле и 6, 17, 10, 3 во втором. Комбинация оказалась выигрышной.

Ранее миллионером стала продавец из Магнитогорска, выигравшая более 33 миллионов рублей.