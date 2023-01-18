Житель Челябинской области выиграл в лотерею 5,5 млн рублей, не угадав ни одного числа

Новоявленного миллионера пока не нашли

Неизвестный южноуралец стал обладателем суперприза государственной лотереи «Все или ничего» в размере 5 558 020 рублей, сообщили сегодня, 18 января, в пресс-службе компании «Столото».

Счастливчик пока не обращался за выигрышем. Организаторы лотереи точно знают, что он с Урала, и почти уверены, что из Челябинской области. О победителе известно, что он купил билет на несколько тиражей подряд в мобильном приложении «Столото» за 300 рублей.

По правилам лотереи «Все или ничего» в игровом поле билета необходимо отметить 12 чисел из 24. Главный приз достается тому, кто угадывает все числа выигрышной комбинации или не угадывает ни одного. Победитель из Челябинской области не угадал ни одного числа и стал миллионером.