Житель Челябинской области выиграл в лотерею 100 млн рублей

Счастливчику выпал суперприз

Сегодня, 15 июня, житель Челябинской области стал обладателем суперприза «Мечталлиона» — а это 100 миллионов рублей. Имя счастливчика пока неизвестно. Еще двое россиян выиграли по миллиону, сообщили в пресс-службе Национальной лотереи.

«Еще двое победителей из Свердловской и Орловской областей стали обладателями крупных выигрышей в миллион рублей»,— рассказали в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей.

Всего было разыграно свыше 162 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о жителе Челябинской области Вячеславе, который дважды выигрывал крупные суммы — свыше 48 и 1,5 миллиона рублей.