Житель Челябинской области выиграл в лотерею 1,8 млн рублей

Счастливый билетик стоил всего сотню

В Челябинской области стало на одного миллионера больше. Южноуралец выиграл в гослотерее суперприз — 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

Победитель угадал все 8 чисел в первом поле билета и 1 число — во втором. Счастливыми числами для южноуральца стали 3, 9, 4, 8, 2, 13, 18, 7, отмеченные в первом поле, и число 3 — во втором.

Участник еще не обратился за выигрышем, возможно, он даже не знает о том, что стал миллионером. Известно лишь, что билет купили за 100 рублей в мобильном приложении.

Напомним, ранее челябинец рассказал корреспонденту ИА «Первое областное», почему не верит в выигрыш, но продолжает покупать билеты уже 50 лет.