Житель Челябинской области выиграл почти 27 млн рублей в лотерею

Он угадал комбинацию из девяти чисел

Везунчик из Челябинской области стал обладателем крупного выигрыша в лотерею. Он отхватил суперприз 27 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе «Столото».

Он угадал все девять чисел выигрышной комбинации, что принесло ему выигрыш 25,9 миллиона рублей. Благодаря дополнительной ставке во втором игровом поле сумма выигрыша увеличилась на 1,05 миллиона рублей. Общий размер приза составил 26,9 миллиона рублей. Победную комбинацию составили числа: 3, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18 в первом поле и число 2 во втором.

Победитель приобрел билет через мобильное приложение «Столото» и пока не обратился за получением выигрыша.