Житель Челябинской области выиграл почти 1,8 млн рублей в «Спортлото»

Имя новоявленного миллионера пока неизвестно

Житель Челябинской области выиграл 1 756 584 рубля в последнем розыгрыше лотереи «Спортлото». Об этом сегодня, 18 сентября, сообщила пресс-служба компании — оператора государственных лотерей «Столото». Избранник фортуны пока не обращался за призом, его имя неизвестно.

Южноуралец смог угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета. Если бы он зачеркнул нужное число и во втором поле, то мог получить суперприз (размер которого может достигать 50 млн рублей), а так ему достался обычный приз. В «Столото» уточнили, что крупнейший суперприз был разыгран в 2018 году, его размер составил 50 млн рублей.

Известно, что житель Челябинской области купил счастливый билет в мобильном приложении за 60 рублей. Организаторы ждут его, чтобы вручить выигрыш.