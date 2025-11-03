Житель Челябинской области выиграл миллион рублей в лотерею

Вместе с ним миллионерами стали еще трое россиян

Четверо россиян стали миллионерами, купив лотерейные билеты 163 тиража «Мечталлиона». Это жители Челябинской, Амурской, Сахалинской областей, а также Пермского края, сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

«Сумма выигрышей всех категорий составила 100 536 880 рублей. При этом четверо участников выиграли по миллиону рублей»,— цитирует компанию издание «РИА Новости».

Тираж был приурочен ко Дню народного единства.

Случаи, когда южноуральцы выигрывают в лотерею и становятся миллионерами, не редки. Так, в конце октября один из счастливчиков выиграл почти 27 миллионов рублей. В сентябре другой южноуралец стал обладателем 10 миллионов.