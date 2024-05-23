Житель Челябинской области выиграл 607 млн рублей в лотерею

«Это моя зарплата за 500 лет»

Магнитогорец выиграл 607 млн рублей в лотерею. Покупая билет за 250 рублей в мобильном приложении, мужчина даже не подозревал, что станет миллионером. Счастливчиком оказался слесарь-ремонтник, сообщает пресс-служба «Столото».



Отмечается, что мужчина часто выигрывал по несколько тысяч рублей, используя свою счастливую комбинацию чисел.

По его словам, о долгожданной победе узнал утром перед работой.

«Увидев девятизначную сумму, сначала впал в ступор. Потом срочно позвонил начальнику и отменил все рабочие дела. Наверное, часа два сидел и смотрел на экран телефона. Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет», — признался мужчина.

На что потратить деньги, мужчина решит на семейном собрании с мамой и сестрой. Однако часть денег точно отправится на благотворительность.