10 миллионов рублей выиграл сегодня, 24 сентября, житель Челябинской области. Пока личность счастливчика неизвестна, но по выигрышным номерам понятно, что билет был куплен на Южном Урале. Пресс-служба гослотереи «Столото» сообщает, что эта сумма была в розыгрыше суперприза.
В 21696-м тираже гослотереи «Рапидо Ультра» сегодня разыграли суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал житель Челябинской области. Счастливчик купил билет за 600 рублей.
По правилам лотереи размер выигрыша зависит от количества угаданных чисел. Для суперприза нужно отметить все 8 чисел в первом поле и 1 — во втором.
Победная комбинация жителя региона: в первом поле — 17, 19, 10, 20, 14, 7, 18, 15; во втором — число 2. Подробности о победителе и истории его удачи станут известны после обращения за выигрышем.
Ранее мы сообщали, что слесарь из Челябинской области выиграл 30 миллионов рублей.