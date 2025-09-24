Житель Челябинской области выиграл 10 млн рублей в лотерею

Суперприз разыграли 24 сентября

10 миллионов рублей выиграл сегодня, 24 сентября, житель Челябинской области. Пока личность счастливчика неизвестна, но по выигрышным номерам понятно, что билет был куплен на Южном Урале. Пресс-служба гослотереи «Столото» сообщает, что эта сумма была в розыгрыше суперприза.

В 21696-м тираже гослотереи «Рапидо Ультра» сегодня разыграли суперприз — 10 миллионов рублей. Победителем стал житель Челябинской области. Счастливчик купил билет за 600 рублей.

По правилам лотереи размер выигрыша зависит от количества угаданных чисел. Для суперприза нужно отметить все 8 чисел в первом поле и 1 — во втором.

Победная комбинация жителя региона: в первом поле — 17, 19, 10, 20, 14, 7, 18, 15; во втором — число 2. Подробности о победителе и истории его удачи станут известны после обращения за выигрышем.

Ранее мы сообщали, что слесарь из Челябинской области выиграл 30 миллионов рублей.