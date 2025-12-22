Житель Челябинской области выиграл 1,3 млн рублей и пока об этом не знает

Результаты объявили 19 декабря

Житель Челябинской области стал миллионером, но может еще не подозревать о своей удаче. В тираже государственной лотереи «Рапидо Старт», который состоялся 19 декабря 2025 года, разыграли суперприз. Победителем оказался участник из нашего региона, выигравший 1 282 610 рублей, сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».

Благодаря дополнительной отметке в билете сумма выигрыша увеличилась на 85 тысяч рублей, в итоге составив 1 367 610 рублей. Однако на данный момент счастливчик еще не обратился в лотерейный центр за призом. Известно лишь, что билет был куплен через мобильное приложение за 900 рублей.

Кстати, буквально на прошлой неделе другой житель Челябинской области выиграл в лотерею 2 миллиона рублей. А за несколько дней до этого — 27 миллионов рублей.