Житель Челябинской области стал миллионером после покупки лотерейного билета

Участие в розыгрыше обошлось ему в 100 рублей

Житель Бакала купил в почтовом отделении билет первого тиража лотереи «Мечталлион» за 100 рублей и выиграл миллион. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления «Почты России».

О выигрыше победитель узнал 1 января по итогам розыгрыша в эфире федерального телеканала. Предыдущий житель Челябинской области, ставший благодаря лотерее миллионером, забрал свой приз в октябре прошлого года.

«В целом в первом новогоднем розыгрыше „Мечталлиона“ 270 участников выиграли по миллиону рублей. Всего за тираж выигрышными оказались около четырех миллионов билетов, а общая сумма выигрышей участников составила более 868 миллионов рублей», — рассказали в «Почте России».

Билеты тиражных и бестиражных лотерей продаются во всех почтовых отделениях Челябинской области. Проверить на выигрыш билет бестиражной лотереи можно сразу после его покупки. А недавно житель Челябинской области выиграл в лотерею 5,5 млн рублей, не угадав ни одного числа.