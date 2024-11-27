Житель Челябинской области принял участие в шоу Малахова

Владимир Скоропад спел три песни на съемках в Москве

Самородок из Усть-Катава попал на шоу Андрея Малахова благодаря внуку. Тот отправил заявку на участие в программу «Песни от всей души». И запустил маховик дедовой славы с новой силой.

Владимир Скоропад — пенсионер, более 40 лет он проработал слесарем на Усть-Катавском вагоностроительном заводе. Сколько себя помнит, всегда пел. В семье хранится целая коллекция грамот. Самые старые — еще с портретом Ленина — вручены в 70-х годах прошлого столетия.

Мужчина не учился специально музыке. Но отлично играет на гитаре и поет, он солист усть-катавского ансамбля «Малиновый звон». Владимир Иванович считает, что музыкальные способности перенял от матери. В репертуаре артиста популярные песни прошлых лет.





«Нам позвонили, спросили, легки ли мы „на ногу“. Вскоре домой приехали журналисты с камерой», — рассказывает Наталья Скоропад, жена Владимира.

Гостям было чему подивиться дома у южноуральцев. В поселке Малый Бердяш супруги построили трехэтажный дом. В 70 лет держат коров, овец, заготавливают для них корма. У них есть помощник Степан, который давно стал членом семьи.

«Попросили нас в трактор сесть, как будто молоко везем. Хотя на тракторе мы молоко не возим, конечно, машина есть», — продолжает Наталья Павловна.

На сьемки пригласили и певца, и его супругу, и предприимчивого внука Дениса. Уже были куплены билеты на самолет. Главной заботой Натальи Павловны было определиться, на кого оставить хозяйство.

В Москве устькатавцы жили в гостинице. Все происходило очень быстро и слаженно.

«Там такая добрая атмосфера! Я очень волновалась, но все к нам обращались очень вежливо. В перерывах на рекламу поправляли макияж, протирали зеркальные полы», — описывает Наталья атмосферу съемок.

В коридорах студии южноуральцы встретились с землячкой — актрисой Анной Чуриковой.

Владимир Иванович спел две песни. И третью — специально по просьбе Андрея Малахова. Артист ощущал такой подъем, что забыл, сколько ему лет, и во время программы сказал, что 60.

«А потом говорит: „Ой, 70“. На 10 лет убавил. Ну он и так прекрасно выглядит, а там еще „заштукатурили“», — смеется Наталья Павловна.

Владимир Скоропад в этом году стал прадедом. Династию продолжил правнук. Ему сейчас три месяца. Малыш обожает бывать в большом доме прадедушки и прабабушки.

«Ни разу не всплакнул у нас даже. Мы ему музыкальный инструмент даем, чтобы играл, как дедушка», — говорит Наталья.

Устькатавцы с нетерпением ждут воскресенья, когда можно будет посмотреть программу «Песни от всей души» (12+) с участием Владимира Ивановича. Он выступает во второй части, сразу после «Синей птицы».