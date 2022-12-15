Житель Челябинской области придумал контейнер для раздельного сбора мусора

Он хотел сам обслуживать мусорные площадки, но не нашел денег на воплощение идеи

Предприниматель Вадим Уланов из деревни Новое поле Сосновского района придумал экологический проект «Раздельный мусор». Мужчина сам спроектировал универсальные контейнеры, которые хотел установить в родной деревне, пишет газета «Сосновская нива». Такие планы вышли в крупную сумму, и Вадим решил попытать счастья в инициативном бюджетировании. Однако местные власти в финансировании отказали. ИА «Первое областное» разобралось, в чем была проблема.

Вадим поделился, что давно стал неравнодушен к чистоте родной природы. Он регулярно выезжал на туристические места и прибирался там, но уже через неделю мусор снова накапливался.

Тогда Вадим, инженер по образованию, разработал контейнер для раздельного сбора бытовых отходов. EcoBox74, как его назвал автор. Бак объемом 2,25 кубических метра имеет пять отделов и позволяет разделить мусор на картон, пластик, стекло, алюминий и прочее. Вывоз мусора, ремонт, очистку баков Вадим решил на добровольных началах взять на себя.

Чтобы установить два контейнера в Новом поле, по словам автора, понадобится 300 тысяч рублей. Вадим подал в районную администрацию заявление на участие в инициативном бюджетировании — мужчина хотел, чтобы район в рамках благоустройства сделал и установил его контейнеры.

Однако в ноябре, по словам Вадима, пришел отказ. В ответном письме районная администрация указала причиной отказа отсутствие описания проекта, а также ряда других важных документов.

Представитель администрации Сосновского района Надежда Титова пояснила ИА «Первое областное», что организация раздельного сбора мусора — это полномочия области, а не района.



По ее словам, инициативное бюджетирование — это устройство детских площадок, ремонт объектов социальной сферы, дорог, памятников и местной коммунальной инфраструктуры. Объект Вадима при этом к благоустройству «не имеет никакого отношения».

