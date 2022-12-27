Житель Челябинской области пойдет под суд за телефонные угрозы

Мужчина с чужого телефона писал сообщения сотруднику полиции

В Карталах будут судить 47-летнего мужчину за сообщения с угрозами. Он отправлял телефонные послания сотруднику полиции, угрожая не только ему, но и его семье, сообщили корреспонденту медиахолдинга «Первый областной» в полиции Карталинского района.

Горожанин выбрал необычный способ «надавить» на следователя, чтобы как-то помочь своему сыну. Последний обвинялся следствием в грабеже, изнасиловании и похищении человека. Отец обвиняемого не придумал ничего лучше, как отправить с чужого телефона анонимку с угрозами в адрес сотрудника полиции и его семьи. Отправителя быстро нашли. Теперь он обвиняется в попытке помешать расследованию дела и сам предстанет перед судом по уголовному делу.